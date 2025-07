Salerno, morto bimbo di 7 anni caduto in piscina a Giffoni Valle Piana - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – E’ morto il bambino di 7 anni che giovedì scorso era caduto in una piscina e aveva ingerito molta acqua a Giffoni Valle Piana, nel Salernitano. Il piccolo era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale dove oggi è deceduto.

“Con profonda commozione e grande tristezza mi unisco al dolore della famiglia del piccolo Carlo, tragicamente scomparso dopo l’incidente avvenuto nei giorni scorsi in una piscina a Campigliano – scrive sui social il sindaco Martino D’Onofrio – Un dolore che colpisce nel profondo l’intera nostra comunità. In segno di lutto e rispetto, ho disposto il rinvio delle due cerimonie di inaugurazione previste per questa sera a Gauro e per domani a San Martino. In questo momento così duro, rivolgo alla famiglia il mio pensiero più sincero e l’abbraccio dell’intera cittadinanza”.