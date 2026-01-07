 Salerno, bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull in casa - Tuttoggi.info
Salerno, bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull in casa

Salerno, bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull in casa

Mer, 07/01/2026 - 13:02

(Adnkronos) – Un bimbo di 13 mesi è stato azzannato dal pitbull in casa. È accaduto a Scafati, in provincia di Salerno. Il piccolo è rimasto ferito alla guancia destra, non è in pericolo di vita ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. La rapidità dei soccorsi ha evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati che hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto. Il cane è stato affidato all’Asl territoriale.  

