“Matteo Salvini candidato sindaco a Milano? Sarebbe un grande confronto politico di idee della città: potrebbe essere una soluzione, in questo caso lo dico con assoluta sincerità”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito all’idea di una candidatura del leader della Lega in corsa contro di lui alle elezioni amministrative.

