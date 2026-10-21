Sala "Non sono contrario a invio militari. Il 20% dei fermati non è di Milano" - Tuttoggi.info

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Sala “Non sono contrario a invio militari. Il 20% dei fermati non è di Milano”

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Sala “Non sono contrario a invio militari. Il 20% dei fermati non è di Milano”

Mer, 21/10/2026 - 17:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Una buona riunione con spirito collaborativo, è chiaro che su Milano si concentrano tante delle tensioni che vediamo, che non saranno solo milanesi, ma in questo momento l’attenzione è qua”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in Prefettura. “Non sono per niente contrario al fatto che arrivino 500 militari, avranno un ruolo anche dinamico” ha aggiunto, tenendo a precisare che solo il 20% degli arrestati è milanese e che quindi il problema ha un un respiro più ampio.(ITALPRESS)

xu9/trl/gsl

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