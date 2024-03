Sala “Milano città faro nel dibattito su allungamento vita” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “È un fatto ormai chiaro che la vita si sta allungando. Il tema è: con che qualità di vita? Un altro tema è come gestiremo un welfare che cambierà? Un altro tema ancora, qual è il rapporto tra l’età in cui si va in pensione e un’altra lunga vita che c’è dopo?”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi a Palazzo Milano a margine dell’evento “Riscrivere il tempo”. Sala ha poi aggiunto che “siccome questa è realtà, l’importanza di avere oggi a Milano scienziati è proprio di fare un bagno di realtà e di capire cosa possiamo fare. Milano, che ha università, tanta esperienza nelle scienze della vita e nelle tecnologia, si deve candidare a dare le linee affinché si possa affrontare questa tematica che è ormai certa per la nostra umanità”.

