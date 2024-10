Sala "Ambrogini vadano a chi si è distinto per Milano" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Non intervengo sugli Ambrogini. Io continuo a rimare sulla mia opinione: gli Ambrogini andrebbero dati a chi non ha altri riconoscimenti, ma si è distinto per il bene della città. Cosi recita il regolamento, a volte disatteso ma non ci voglio entrare, senza eccezioni”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della firma della prima pietra della Torre Seta che sorgerà al posto della Torre del Moro distrutta in un incendio nel 2021, commentando l’ipotesi di assegnare l’Ambrogino d’oro a Enrico Berlinguer a 40 anni dalla scomparsa.

