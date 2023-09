Sainz in pole position nel Gp di Singapore - Tuttoggi.info

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, con il tempo di 1’30″984, ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Singapore. Secondo il britannico George Russell della Mercedes a 72 millesimi. Seconda fila col terzo tempo per l’altro ferrarista, Charles Leclerc, staccato di 79 millesimi dal compagno. Quarto posto per Lando Norris (McLaren, +0″501), quinto Lewis Hamilton (Mercedes, +0″501), sesto Kevin Magnussen (Haas, +0″591), settimo Fernando Alonso (Aston Martin, +0″631), ottavo Esteban Ocon (Alpine, +0″689), nono Nico Hulkenberg (Haas, +0″824) e decimo Liam Lawson (AlphaTauri, +1″284). Clamorosa eliminazione in Q2 delle due RedBull del campione del mondo e leader della classifica piloti, l’olandese Max Verstappen, e del messicano Sergio Perez, che domani saranno dunque costretti a una grande rimonta per ambire al podio.

