Saggese (Regione Campania): "Filiera strategica per la Campania" - Tuttoggi.info

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Saggese (Regione Campania): “Filiera strategica per la Campania”

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Saggese (Regione Campania): “Filiera strategica per la Campania”

Gio, 26/03/2026 - 18:03

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(Adnkronos) – “È un importante momento di riflessione e approfondimento su una filiera strategica per l’Italia e, in particolare, per la Campania”. Così l’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese, è intervenuta a margine della firma del Memorandum sul tabacco siglato a Napoli tra BAT Italia, New Tab e PROTAB Italia, sottolineando il valore economico e occupazionale del comparto. “I numeri parlano chiaro e confermano quanto sia rilevante il peso della filiera del tabacco nella nostra regione – ha spiegato –. Proprio per questo è fondamentale continuare a costruire e rafforzare gli accordi di filiera, che rappresentano uno strumento essenziale per garantire stabilità, sviluppo e prospettive alle imprese e ai lavoratori”.  

L’assessore ha poi evidenziato la necessità di accompagnare il settore nel processo di trasformazione in atto. “È altrettanto importante – ha aggiunto – proseguire nell’inserimento e nello sviluppo delle innovazioni tecnologiche, con cui il mondo delle imprese deve confrontarsi quotidianamente. L’evoluzione digitale e tecnologica sta cambiando profondamente anche il settore agricolo”.  

Un cambiamento che riguarda direttamente il lavoro e le competenze. “Oggi i mestieri evolvono rapidamente e devono adeguarsi alle nuove esigenze produttive – ha concluso Saggese –. Per questo la formazione diventa centrale: dobbiamo sostenere lavoratori e imprese in questo percorso, affinché l’innovazione si traduca in opportunità concrete di crescita” 

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