Sacerdote italiano bloccato a Tel Aviv con decreto espulsione, Tajani chiama ambasciata - Tuttoggi.info

Sacerdote italiano bloccato a Tel Aviv con decreto espulsione, Tajani chiama ambasciata

Lun, 11/08/2025 - 21:03

(Adnkronos) – L’ambasciata d’Italia a Tel Aviv sta seguendo il caso del sacerdote italiano don Nandino Capovilla bloccato oggi in entrata in Israele all’aeroporto di Tel Aviv e fatto oggetto di un decreto di espulsione.  

Don Capovilla, sacerdote di Pax Christi, era in viaggio per la Terrasanta assieme a un gruppo di pellegrini cristiani in arrivo da Roma e da Venezia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto ai diplomatici dell’ambasciata d’Italia di seguire il caso con le autorità israeliane, si legge in una nota della Farnesina. 

