Sabato torna “Bimbimbici” in ricordo di Niccolò

Ritrovo alle 9,30 presso il Cva di Ponte San Giovanni per la tradizionale pedalata organizzata da Fiab Perugia Pedala

Sabato 27 maggio torna “Bimbimbici”, la manifestazione organizzata da Fiab Perugia Pedala Aps. La manifestazione, molto attesa dai piccoli e dalle famiglie con la passione delle due ruote a pedale, era stata rinviata a causa del maltempo.

Con lo slogan “il futuro arriva in bicicletta” i partecipanti si ritroveranno alle 9,30 presso il Cva di Ponte San Giovanni, nel nome di Niccolò, il piccolo di Ponte Valleceppi che ha perso la vita investito da un furgone mentre si trovava in bicicletta in una strada vicino casa.

“Bimbimbici” ha infatti come finalità anche quella di sensibilizzare l’opinione pubblica al tema della sicurezza stradale, in particolare a difesa dei pedoni e di chi utilizza la bicicletta.