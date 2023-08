Sabato da bollino nero sulle vie del mare: le strade a rischio nel weekend

Anas comunica le possibili criticità nelle giornate di sabato e domenica

L’allerta meteo non scoraggia gli umbri e quanti, sulle arterie regionali, si apprestano a mettersi in viaggio verso il mare e le località scelte per le vacanze.

Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l’intera giornata di domenica 6 agosto.

In Umbria, secondo Anas, le direttrici maggiormente interessate dall’incremento del traffico sono le strade statali 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte), 75 “Centrale Umbra”, 685 “delle Tre Valli Umbre”, 77 “della Val di Chienti” (Foligno-Civitanova Marche) e la SS318 “di Valfabbrica” (Perugia-Ancona).

Per agevolare gli spostamenti, Anas ha gradualmente rimosso, già a partire dalle scorse settimane, gran parte dei principali cantieri di manutenzione programmata sulla rete di competenza. Restano infatti attivi solo 15 cantieri inamovibili sugli oltre 800 km di rete stradale in gestione.

In particolare, sulla statale 675 tra Terni e Orte rimane attivo un solo cantiere, in corrispondenza del viadotto “Montoro”, con transito regolato a doppio senso in carreggiata opposta. Gli altri interventi avviati nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario riprenderanno dopo l’esodo estivo.

Un cantiere attivo anche sulla SS75, mentre sugli itinerari Foligno-Civitanova Marche, Perugia-Ancona e Spoleto-Norcia non sono presenti cantieri.

Si ricorda che la SS452 “della Contessa” è chiusa tra Gubbio e Cantiano per lavori di risanamento strutturale del viadotto. In alternativa, il traffico da Perugia in direzione Fano dovrà proseguire sulla SS318 “di Valfabbria” (direttrice Perugia-Ancona), uscire allo svincolo “Fossato di Vico” e percorrere la SS3 “Flaminia” in direzione Fano.

Si ricorda infine che è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti, già da oggi nella fascia oraria 16:00-22:00, sabato 5 agosto dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 6 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

Un viaggio informato

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2023.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

– Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

– Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).