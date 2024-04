Sabato a Narrazioni la cucina di “Casa Pappagallo”, un ricettario che celebra il cibo e la condivisione - Tuttoggi.info

Sabato 20 aprile, alle ore 18 a Palazzo della Corgna il cuoco Luca Pappagallo presenta il suo “La cucina per tutti di Casa Pappagallo

Un libro per portare nella nostra cucina il gusto inconfondibile di “Casa Pappagallo®”, un ricettario che celebra il cibo e la condivisione, per rendere ogni boccone un’esperienza indimenticabile.

Sabato 20 aprile , alle ore 18 a Palazzo della Corgna il grande cuoco Luca Pappagallo presenta il suo “La cucina per tutti di Casa Pappagallo®” (Vallardi) a “Narrazioni: storie, racconti, scritture”, la rassegna di libri del Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale.

«Queste ricette – spiega Pappagallo – sono un atto d’amore nei confronti dei miei lettori. Ne ho incontrati tanti in giro per l’Italia e sono stato travolto da un’accoglienza calorosa che mi ha fatto sentire a casa. Pacche sulle spalle, strette di mano, selfie, sorrisi, risate, racconti, dediche, persino una proposta di matrimonio! Ed è pensando a loro, a voi, alla schiettezza e alla semplicità che ci contraddistinguono, che ho preparato questa carrellata di ricette, da piatti della cucina regionale italiana a variazioni come la pasta all’arrabbiata con i funghi o la genovese di polpo, dalle specialità di Paesi lontani fino ai dolci golosissimi che fanno subito festa. Per condividere con voi il sapore caldo e accogliente di un piatto assaggiato insieme».

Chi entra a Casa Pappagallo® si accorge subito che la cucina di Luca è un luogo magico, dove si preparano piatti quotidiani e manicaretti della festa per tutti i palati e tutte le occasioni. Antipasti, zuppe, sontuosi primi con delizie imperdibili come la gricia e sapori inediti come la pasta fumée, secondi eccezionali come l’agnello aggrassato, il Boeuf à la Bourguignonne, i calamari fritti in 50 secondi e l’orata alla ciorilliana; e poi i contorni, i piatti unici e i dolci meravigliosi, come la crostata al triplo cioccolato e la mantovana “della Giovanna”, ricetta della zia tramandata in famiglia da generazioni. Le ricette che Luca Pappagallo ci propone compongono un ricettario all’insegna della genuinità e dei sapori, un “golosario” per tutti gli amanti della buona cucina di casa. Con oltre 150 ricette scelte tra le sue più amate e le molte inedite, ecco un ricettario che non necessita di strumenti sofisticati o ingredienti introvabili, ma solo della voglia di portare la gioia in tavola.

«Sono nato e cresciuto in Maremma. Mi sono avvicinato alla cucina grazie a Nonna Editta, una donna straordinaria che mi ha insegnato a sognare con i suoi manicaretti e i suoi racconti. In casa mia c’è stato sempre rispetto e cultura per il cibo buono, fatto con ingredienti autentici, e la curiosità ha fatto il resto. In questo libro ho messo la mia anima di cuciniere curioso, per condividere con voi il mio amore per una cucina godereccia, saporita e genuina. Pronti a leccarvi le dita?».

Luca Pappagallo è tra i cuochi più seguiti e amati del web. Anche se si occupa di cucina a livello professionale da più di vent’anni, non si considera uno chef, bensì un “cuciniere curioso”. È un pioniere della rete, avendo fondato uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia. Ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona con Casa Pappagallo®, il canale YouTube/ Facebook e poi Instagram diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con milioni di follower. Da qui Luca propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi dalla sua simpatia e dall’immancabile godurioso assaggio finale. Ormai, oltre che in cucina e in TV, è sempre più presente in libreria avendo al suo attivo già 3 diverse pubblicazioni: “Benvenuti in Casa Pappagallo” uscito nel 2021, “Tutti i sapori di Casa Pappagallo” uscito nel 2022, “Cucina per tutti” uscito nel 2023 come i precedenti due con Vallardi, dopo l’esperienza editoriale con Rizzoli, ormai di un decennio fa.

L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione ai numeri 0759658260, 075951822 e 3486416096.





Luogo: Palazzo della Corgna, piazza Gramsci, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA