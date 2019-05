Sabato 2 giugno a Spoleto, Festa della Repubblica in Piazza della Libertà

In occasione della ricorrenza del 2 Giugno, istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana, sabato 2 giugno alle ore 11 in piazza della Libertà è in programma la cerimonia di deposizione di una corona di alloro per quanti sacrificarono la vita per l’avvento della Repubblica.

Saranno resi gli onori militari da una Schierante in Armi del 2° Btg. Granatieri “Cengio”. Sarà presente il quintetto di Ottoni “Girolamo Fantini”.

