Russia, Metsola "Navalny non si è arreso e non lo faremo neanche noi" - Tuttoggi.info

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Alexei Navalny ha dedicato la sua vita alla lotta contro la corruzione e per una Russia democratica. Non si è arreso quando hanno cercato di avvelenarlo. Non si è arreso quando è stato ingiustamente imprigionato. Non si è arreso quando la sua condanna è stata estesa in un processo farsa. Non si è arreso nemmeno di fronte alla sofferenza e all’ingiustizia. E nemmeno dobbiamo farlo noi”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, nel suo intervento alla plenaria di Strasburgo, alla presenza di Yulia Navalnaya, vedova di Alexey Navalny, il dissidente russo morto in prigione.

