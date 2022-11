Rumori sospetti in casa di un anziano, interviene la polizia - Tuttoggi

Gli agenti hanno quindi appurato che nell’abitazione non c’erano segni di effrazione e che probabilmente i rumori provenivano da alcune impalcature presenti nella palazzina per via di alcuni lavori di ristrutturazione in corso. La polizia ha quindi contattato alcuni familiari dell’87enne che in breve sono giunti sul posto e che hanno ringraziato i poliziotti per la sensibilità e professionalità dimostrata.