"Rumore" di Eleonora Federici, con illustrazioni di Disna Daniela Gallere - Tuttoggi.info

Nuova uscita per la collana di poesie di Pensiero Creativo edizioni.



In libreria e su tutti gli store digitali dal 4 Novembre “Rumore”, la nuova raccolta poetica di Eleonora Federici.



Ai versi della poetessa perugina Eleonora Federici si accompagnano le gotiche illustrazioni dell’artista Diana Daniela Gallese, già illustratrice e art designer di altri volumi targati Pensiero Creativo.



“Rumore” è una silloge poetica che utilizza un linguaggio moderno. La poetessa si serve della lingua di chi è nato al giro di boa del millennio per descrivere una realtà distopica, onirica, introspettiva e disincantata.



Le poesie sono contemporanee e di grande impatto. Rivelano una personalità tormentata ma tendente alla luce, con note autobiografiche, toni neogotici e un tocco di splatter.



Il volume è diviso in 3 parti. Le prime poesie esprimono vuoti e ferite mentre le ultime diventano quasi sonore e musicali.



Tra i contenuti dei componimenti c’è la dicotomia del pieno vs vuoto, della maternità che non si conclude col parto, del difficile rapporto col corpo in un costante senso di inquietudine personale.



La poetessa si mette a nudo, raccontandoci le sue profondità più inquiete, trasportando con lei grandi maestri come Bach, Wagner e Schopenhauer.







Il rapporto tra i versi e le illustrazioni non è didascalico.



“Non si può illustrare una poesia se non con un’ altra poesia” afferma l’illustratrice Diana Daniela Gallese. In un costante dialogo tra la poetessa e l’artista le illustrazioni riescono ad accompagnare e sottolineare il contenuto testuale.



Il mandala ispirato a Jung, il paradiso che diventa un viso piangente con tratti neri, la rosa dentata sono alcune delle illustrazioni più forti. Ogni disegno è un viaggio onirico, una visione.



La copertina – la culla vuota – è una citazione al celeberrimo film “Rosemary’s baby” di Roman Polański.







————————————————————



Scheda libro



“Rumore”



Autore: Eleonora Federici



Illustrazioni: Diana Daniela Gallese



ISBN 9791281926059



Formato Cartaceo 64 pagine, 14×20



Prezzo 12 euro



———————————————————–



Note biografiche



Eleonora Federici è nata a Perugia nel luglio 1995, sotto il segno del Cancro e con lo Scorpione come ascendente. Si è laureata in Filologia Moderna e dal 2022 insegna materie letterarie nei licei. Oltre a leggere poesia, Eleonora si diverte a leggere saggi filosofici che non leggerebbe nessuno, a spaziare dalla psicologia di Jung al Taoismo di Lao Tzu e a imparare come fare la guerra da Sun Tzu. Quando la sua mente si rifiuta di insegnare, di leggere o di nutrire lo spirito, Eleonora fa a botte con gente innocente in palestra: pratica Brasilian Jiu Jitsu e Mixed Martial Arts dal 2021, tanto da arrivare a diventare cintura blu nel 2024. Nei suoi tempi morti, ascolta Metal estremo, guarda film horror e weird e pratica l’antica arte dell’immaginazione. Per non farsi mancare nulla, ha pubblicato diverse sillogi poetiche dal 2016 in poi, Rumore è il suo ultimo parto.







Diana Daniela Gallese, illustratrice editoriale e artista poliedrica, diplomata in grafica e illustrazione editoriale presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, specializzata in Arte Terapia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma.



Amante del potere esoterico del nero, di boschi oscuri e storie orrorifiche, esordisce nel mondo editoriale con l’albo illustrato La Leggenda di Sleepy Hollow (Officina Milena, 2019). Le sue illustrazioni accompagnano testi editi da Officina Milena, ABEditore, Pidgin, Empireo Editora, La Biblioteca di Lovecraft ecc; collabora inoltre con riviste editoriali nazionali e internazionali tra cui Tit’s n’ Tales, 9righe, IMON, La Nuova Carne, Bomarscé, L’Appeso.











