Ruger Lc carbine, adesso anche in 10 auto - Tuttoggi.info

Non c’è due senza tre e la terza, decisamente, non passa inosservata: stiamo parlando della nuova versione della carabinetta Ruger Lc Carbine: presentata nel 2022 in 5,7×28 mm (stesso calibro della Ruger 57, della quale la Lc Carbine è l’evoluzione ideale), a inizio 2024 è stata presentata anche in .45 acp. Adesso è la volta del 10 mm auto. L’arma ha canna lunga 16,25 pollici, per una lunghezza totale di 30,6 pollici. Il calcio è collassabile con una escursione di 50 mm, è ripiegabile e può essere implementato con i classici calcioli a standard Ar15. L’arma ha comandi ambidestri e utilizza i caricatori Glock 20, quello standard fornito di serie ha capacità di 30 colpi. L’astina ha interfacce M-lok per l’installazione di accessori tattici, sulla sommità è prevista una slitta Picatinny a tutta lunghezza con mire abbattibili di serie. Negli Usa, costa 1.049 dollari.

I prodotti Ruger sono distribuiti in Italia da Bignami.

L’articolo Ruger Lc carbine, adesso anche in 10 auto proviene da Armi e Tiro.