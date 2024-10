Ruger 77, due versioni in .357 magnum - Tuttoggi.info

Ruger ha rea8lizzato due versioni “ranch” della sua carabina bolt-action 77 (su meccanica Mauser), camerate in .357 magnum. Canna lunga 18,5 pollici con mire metalliche, volata filettata e predisposizione per l’ottica sulla sommità dell’azione. Sono dotate di caricatore rotante amovibile della capacità di 5 cartucce Il modello 7420 (sopra) ha parti in acciaio inox satinato e calciatura con pattern mimetico denominato Desolve bare reduced camo synthetic, il modello 7421 (sotto) ha invece parti in acciaio brunite e calciatura con pattern mimetico Kryptek obscura nox camo Synthetic.

I prodotti Ruger sono distribuiti in Italia da Bignami.

L’articolo Ruger 77, due versioni in .357 magnum proviene da Armi e Tiro.