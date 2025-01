Rugby Gubbio: la Serie B tenta l'impresa a Roma contro la Capitolina, la FGXV perde a Gubbio contro il Perugia Junior - Tuttoggi.info

Domenica impegnativa per il Rugby Gubbio che, dopo la pausa natalizia, ha visto scendere in campo domenica entrambe le squadre Senior.



La Serie B perde a Roma in casa dell’Unione Rugby Capitolina, mentre la Cadetta ha giocato a Gubbio contro il Perugia Junior per il Campionato di Serie C.

Alle 12:30 calcio d’inizio per la Serie B, il Rugby Gubbio entra in campo determinato e consapevole della difficile sfida che lo attende.

I ragazzi di coach McDonnell mettono cuore e sacrificio per respingere gli attacchi della Capitolina, terza in classifica nel girone 4 del Campionato, dietro a Lions Alto Lazio e San Benedetto, prossime avversarie del Rugby Gubbio.

I romani però vanno in vantaggio quasi subito con una meta trasformata.

Il Rugby Gubbio risponde contrattaccando e andando prima in meta con Luigi Pretotto e poi con un calcio di punizione messo a segno da Floridi.

7-8 per i lupi eugubini.

La Capitolina però è squadra fisica, veloce e ben organizzata. I romani riescono a segnare altre 3 mete e un calcio di punizione, fissando il punteggio finale della partita sul 31-8.

4 mete per la Capitolina, 1 per il Rugby Gubbio.

Il Rugby Gubbio attacca e difende bene, ma il gioco della Capitolina è martellante e costringe i lupi eugubini a decine di placcaggi, ruck e raggruppamenti.

Onore ai lupi eugubini, che hanno difeso con coraggio e sacrifico per 80 minuti.

Soddisfatto coach McDonnell, consapevole che questa e le prossime due partite saranno complicate per i suoi, che dovranno lavorare molto per alzare il livello di gioco.

Alle 14:30, a Gubbio, è scesa invece in campo la Cadetta guidata da coach Gamboni e dal Capitano Mattia Scotti. L’organizzazione e la concretezza del gioco del Perugia Junior hanno fatto la differenza nel punteggio finale, 5-61, che però non rende giustizia all’impegno, alla determinazione e alla supremazia in mischia, messi in campo dalla Cadetta del Rugby Gubbio.



Il nuovo gruppo Gubbio+Fabriano, guidato da Gianluca Gamboni diverte e si diverte, e scalda il pubblico con belle azioni di gioco.

Eletto “Il Garden” Man of The Match il giocatore del Rugby Gubbio Roberto Rogari.

In Toscana, i Centauri U16 escono perdenti dalla sfida contro Scandicci, dimostrando però il loro percorso di crescita.







Prossimi appuntamenti

Domenica 26 Gennaio la Serie B del Rugby Gubbio sarà in campo a San Benedetto del Tronto, contro la prima in classifica. Ore 14:30.

La Cadetta FGXV sarà invece impegnata fuori casa contro il Foligno Rugby.

I Centauri U18 (Gubbio, Foligno, Castello) saranno a Città di Castello contro il Perugia Junior, mentre i Centauri U16 saranno in campo a Foligno contro il Florentia Rugby.





Segui il Rugby Gubbio sui social

Facebook https://www.facebook.com/RugbyGubbio

Instagram https://www.instagram.com/rugbygubbio1984/

e sul sito web dell’Associazione https://www.rugbygubbio.it/





Campionato Nazionale di Serie B

Le altre partite di domenica 19 gennaio 2025, 9° giornata, l’ultima del girone di andata





Unione Rugby Capitolina – Rugby Gubbio 31-8

Rugby San Benedetto – Rugby Lions Alto Lazio 30-29

Rugby Jesi – Cus Siena 17-17

Rugby Perugia – Lundax Lions Amaranto 37-14

Union Rugby Firenze – Cavalieri Union Prato Sesto 8-17





Classifica aggiornata

Rugby San Benedetto 42

Rugby Lions Alto Lazio 36

Unione Rugby Capitolina 31

Rugby Perugia 24

Cus Siena 23

Rugby Gubbio 21

Cavalieri Union Prato Sesto 20

Lundax Lions Amaranto 18

Union Rugby Firenze 8

Rugby Jesi 7