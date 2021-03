Rubano televisore in un negozio e scappano in scooter, presi dalla polizia

Un altro uomo beccato a rubare merce per 100 euro all'interno del supermercato. Un giovane invece denunciato per essersi rifiutato al controllo della polizia

Hanno rubato un televisore in un negozio e poi sono scappati in sella ad uno scooter. I due giovani ladri, la notte scorsa, non sono passati però inosservati ad un equipaggio della squadra volante che stava perlustrando le vie cittadine.

Alla vista dell’auto della polizia, i due hanno subito tentato la fuga, ma sono stati inseguiti e fermati. Oltre al televisore, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, torce elettriche, cappellini e calze di colore nero.

Televisore restituito al proprietario

I due giovani, entrambi 20enni, uno di nazionalità rumena, pregiudicato e domiciliato a Terni, e l’altro italiano, incensurato, ammettevano di aver appena commesso un furto. Avevano forzato la porta di un negozio nelle vicinanze e, una volta all’interno, avevano rubato il televisore, delle suppellettili e lo scooter, con il quale si erano allontanati con la refurtiva.

Gli agenti hanno individuato il negozio ed il relativo proprietario, al quale hanno restituito la refurtiva ed il ciclomotore.

Denunciati e multati

I due responsabili del furto sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Sono stati anche sanzionati amministrativamente per aver violato il divieto di spostamento sul territorio tra le ore 22.00 e le ore 05.00 senza giustificato motivo, imposto dal D.P.C.M. del 2.3.2021 per il contenimento dell’epidemia in atto.

Ruba alimenti dentro al supermercato, denunciato

Nel pomeriggio di ieri, 10 marzo, un cittadino italiano è stato denunciato per aver rubato alimenti per un valore commerciale di 100 euro all’interno di un supermercato, occultandoli sotto al giubbotto.

L’uomo si era accorto di essere seguito dagli addetti alla vigilanza e, arrivato alle casse, aveva pagato solo pochissimi articoli per poi tentare di guadagnare l’uscita, ma era stato fermato dalla Squadra Volante nel frattempo intervenuta.

La merce è stata restituita al direttore del negozio e l’uomo denunciato per il reato di furto con destrezza.

Si oppone al controllo della polizia

Ieri mattina, nel corso dei servizi di controllo del Poliziotto di Quartiere, all’interno dell’area pubblica di pertinenza del Caos, veniva segnalata agli agenti la presenza di un giovane che si aggirava con fare sospetto.

Avvicinato dagli Agenti il giovane, un ventenne ternano, ha riferito di non essere in possesso dei documenti di identità e si è rifiutato di declinare le proprie generalità, per poi tentare la fuga; è stato immediatamente raggiunto dagli agenti, che si sono visti costretti ad immobilizzarlo, dato che continuava ad opporre resistenza.

Una volta in ufficio, si è giustificato dicendo di aver avuto paura; è stato denunciato per i reati di rifiuto di declinare le generalità e di resistenza.

