Rubano superalcolici per oltre 700 euro: incastrati dalle telecamere e denunciati - Tuttoggi

I carabinieri rintracciano tre persone, già in carcere per altri reati

Avrebbero rubato venti bottiglie di superalcolici per un valore di oltre 700 euro le tre persone di nazionalità straniera e domiciliate nel Comune di Napoli che sono state rintracciate e denunciate dai carabimieri di Città della Pieve per furto aggravato in concorso.

Nello specifico, nel mese di dicembre scorso erano state sottratte dall’interno di un supermercato di Città della Piev nr. 20 bottiglie di superalcolici di varie marche di pregio, per un valore complessivo di 750 euro circa. Mediante l’analisi dei filmati di videosorveglianza interna ed esterna dell’esercizio commerciale, i militari hanno scoperto che i tre denunciati hanno nascosto le bottiglie all’interno dei propri indumenti per poi superare la barriera delle casse. Dalle immagini i carabinieri hanno individuato l’autovettura – a noleggio – utilizzata dai presunti autori del furto per allontanarsi. Per tutti i tre, già in carcere ad Arezzo per altri reati e chiaramente ripresi dalle telecamere a circuito chiuso, è scattata la denuncia.