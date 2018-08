Rubano sulle auto in sosta, Ferragosto di furti a Perugia

Nel pomeriggio di ferragosto avevano pensato di assaltare le auto in sosta di Viale Roma per racimolare qualche soldo.

Armati di zainetto e frangivetro, due giovani ecuadoriani, un trentenne ed un 24enne già noti alle forze di polizia, si sono diretti a piedi tra i parcheggi della zona, sino a che non hanno individuato una vettura con targa tedesca, evidentemente in uso a qualche turista in giro per la città.

Un colpo secco con l’apposito utensile, il vetro del deflettore va in frantumi e l’auto può essere razziata: all’interno asportati qualche accessorio per il telefonino ed una paio di occhiali, a cui è seguita la fuga a piedi verso il parco di Sant’Anna sino all’arrivo della Polizia che li ha bloccati a colpo sicuro con addosso refurtiva e gli arnesi per l’effrazione.

Provvidenziale la testimonianza di un passante che ha consentito alla Volante di agguantare i due ladri e di restituire ad una famiglia di tedeschi in gita in Umbria il maltolto.

Questa mattina il rito direttissimo per i due ladri già in stato di arresto. Proseguono le indagini per verificare se i due si siano resi protagonisti di altri episodi delittuosi in zona.

