I Carabinieri di Orvieto hanno tratto in arresto due donne per furto aggravato in concorso.

I militari, allertati dal personale di un esercizio commerciale, hanno trovato le donne di origini rumene, entrambe domiciliate in un campo nomadi della Capitale e gravate da precedenti, in possesso di alcolici e cosmetici per un valore di oltre 500 euro.