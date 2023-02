Ruba un tablet negli uffici delle ferrovie a Fontivegge, 36enne in carcere

Alla richiesta di fornire i documenti, il 36enne ha dichiarato di non averli al seguito; per questo motivo, è stato accompagnato negli uffici della Polizia Ferroviaria per una compiuta identificazione dai quali sono emersi i numerosi precedenti di polizia per i reati di furto e ricettazione.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 3 patenti di guida, 7 carte di credito e una tessera sanitaria, risultate poi essere provento di furto. Sentito in merito dagli agenti, il 36enne ha cercato di giustificarsi fornendo delle motivazioni poco credibili.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli agenti hanno sottoposto il 36enne al fermo di polizia giudiziaria per il reato di ricettazione. Su disposizione del Pubblico Ministero, considerata la pericolosità, il pericolo di fuga e di reiterazione dei reati, l’uomo è stato poi accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.