Ruba un bancomat e va a fare shopping, poi minaccia la proprietaria che lo riconosce

La vittima, allertata dalle notifiche dei pagamenti effettuati ricevute sul proprio telefono cellulare, si è recata nella zona delle attività commerciali citate, rintracciando l’uomo. Quest’ultimo, vistosi scoperto, avrebbe restituito il portafoglio alla donna, minacciandola però con un cacciavite al fine di allontanarsi rapidamente dal luogo.

Le indagini condotte dai militari della Stazione hanno permesso di risalire all’identità del presunto autore dei delitti sopra descritti, che è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per furto aggravato, minaccia aggravata, indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Ulteriori accertamenti esperiti dai militari della Stazione, che hanno rintracciato l’uomo all’interno di una struttura ricettiva, hanno permesso inoltre di reperire nella sua materiale disponibilità anche 5 telefoni cellulari, che sono risultati oggetto di furto, consumato all’interno di un esercizio commerciale della zona il precedente 8 febbraio. Per tale motivo, il presunto responsabile è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di ricettazione.