Ruba un anello a un altro ospite, in carcere

Ad un 30enne revocato dal magistrato di sorveglianza il beneficio della messa in prova in una comunità

I carabinieri di Città della Pieve hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 30enne emesso dal magistrato di sorveglianza di Perugia. L’uomo, che a seguito di condanna per furto aveva ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale, avrebbe rubato un anello d’oro ad un altro ospite della strutture in sui si trovava, oltre ad aver assunto atteggiamenti non consoni nei confronti degli operatori della struttura stessa.

Per questo il beneficio gli è stato revocato ed è stato accompagnato in carcere.