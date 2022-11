Ruba monete in chiesa a Passignano, fermato dai carabinieri lungo il raccordo

I carabinieri della stazione di Passignano, impegnati in un servizio esterno di controllo del territorio, hanno poco dopo intercettato l’autovettura “sospetta” sul raccordo autostradale di Perugia-Bettolle, fermandola senza difficoltà all’uscita di Cortona.

A seguito di approfonditi accertamenti l’uomo è stato trovato in possesso di una manciata di monete, ritenute provento del furto poco prima messo in atto, e di strumenti atti allo scasso, verosimilmente utilizzati per forzare la cassetta delle offerte votive. Per questo è stato denunciato a piede libero per l’accusa di furto aggravato.