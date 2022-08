Ruba merce al supermercato ma viene scoperto, 27enne denunciato

La dipendente del negozio, a quel punto, dopo averlo fermato, aveva chiesto al ragazzo di mostrare il contenuto della borsa, rinvenendo al suo interno i prodotti alimentari sottratti, dal valore di 50 euro.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sentiti i fatti, hanno sottoposto a controllo il 27enne che è stato trovato in possesso di un taglierino per il quale non è stato in grado di fornire alcuna motivazione in merito.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli agenti lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nei suoi confronti, inoltre, è stato emesso il Foglio di Via obbligatorio con contestuale divieto di ritorno nel Comune di Perugia per i prossimi 3 anni.