Ruba un cellulare mentre è ai domiciliari all'ospedale: denunciato 31enne - Tuttoggi.info

Un 31enne, di origini polacche, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto dai Carabinieri della Stazione di Deruta, per l’ipotesi di reato di furto di telefono cellulare.

In particolare, l’uomo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari all’ospedale di Assisi, è stato successivamente trasferito presso l’ospedale di Pantalla di Todi, per ulteriori accertamenti sanitari. Prima del trasferimento, il detenuto ha colto l’occasione per rubare il telefono cellulare di un ammalato ricoverato nella sua stessa camera.

Tuttavia, al suo arrivo in ambulanza a Todi, ad accoglierlo in ospedale ha trovato i carabinieri di Deruta che, all’esito della stretta collaborazione con i colleghi di Assisi, durante la perquisizione personale che ne è conseguita, hanno rinvenuto il telefono rubato, del valore di 500 euro, restituito immediatamente al legittimo proprietario, un 77enne di Assisi.