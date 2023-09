Ruba i gioielli alla mamma per rivenderli: denunciata 50enne magionese - Tuttoggi.info

Indagini dei carabinieri, insospettiti dal modus operandi dei "ladri"

Rubava i gioielli della mamma per ottenere qualche soldo la cinquantenne denunciata dai carabinieri di Magione.

I militari, dopo aver ricevuto in pochi mesi l’ennesima denuncia di furto in abitazione da parte di un’anziana residente, insospettiti poiché i ladri ogni volta si appropriavano dei gioielli senza apparentemente provocare danni o effrazioni, hanno iniziato ad acquisire informazioni sui vicini e sulle persone che avevano accesso all’abitazione nonché sulle abitudini della denunciante.

Contestualmente, dopo una rapida ricognizione eseguita presso i compro oro della zona del Trasimeno, la triste scoperta: in un solo esercizio commerciale la figlia cinquantenne, separata, aveva venduto catenine, anelli e bracciali della madre per quasi 5.000 euro. La donna, italiana, è stata come detto denunciata.