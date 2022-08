Ruba due giacche nel negozio di abbigliamento: 50enne denunciata

Due giubbini dal valore di 300 euro

Gli operatori della Squadra Volante, raggiunto il negozio nel giro di qualche minuto, hanno immediatamente proceduto al controllo della persona fermata. Dal controllo della borsa della 50enne hanno rinvenuto al suo interno due giubbini sottratti poco prima dall’esercizio commerciale, per un valore complessivo di circa 300 euro. I poliziotti hanno riscontrato che da uno dei giubbini non era stata completamente rimossa la placca antitaccheggio e per questo era scattato l’allarme. Pertanto, gli agenti del Commissariato di Foligno hanno denunciato la donna per il reato di furto aggravato.

Merce restituita

La merce è stata invece immediatamente restituita alle dipendenti dell’esercizio commerciale. L’episodio evidenzia, ancora una volta, l’importanza della sinergia tra la Polizia di Stato ed i cittadini, ai quali viene quindi rinnovato l’invito a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione anomala o che possa comunque destare sospetti.