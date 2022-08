Ruba catenina d’oro in una gioielleria, donna denunciata grazie a videosorveglianza

Furto in gioielleria, denunciata una donna che aveva approfittato della distrazione della titolare per rubare collanina

Con la scusa di poter visionare alcuni gioielli, era riuscita a rubare una catenina d’oro senza farsi accorgersi dalla titolare di una gioielleria. È stato però identificata e denunciata dai carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza.

Il furto era avvenuto a giugno in una gioielleria di Pozzuolo Umbro, con la titolare della gioielleria che aveva sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Castiglione del Lago. Dalle immagini di videosorveglianza del negozio, i carabinieri hanno ricostruito come una donna, dopo essere entrata nella gioielleria con l’intento di visionare alcuni gioielli e approfittando di un successivo momento di distrazione della commerciante, si sarebbe appropriata di una catenina in oro del valore di 350 euro circa appoggiata sul bancone. La collanina era stata poi nascosta nella sua tasca dei pantaloni, prima di uscire dal negozio senza acquistare nulla.