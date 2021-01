Ruba bancomat a 70enne e fa shopping per 2000 euro | Denunciata la badante - Tuttoggi

Ha rubato il bancomat ad una 70enne di Fossato di Vico, prelevando soldi e facendo acquisti per un totale di 2000 euro.

La donna, una 40enne italiana attuale badante dell’anziana, è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.

La 70enne fossatana si è accorta del furto solo dopo essersi recata all’ufficio postale: la signora, in procinto di pagare l’Imu, si è infatti sentita rispondere dall’operatrice allo sportello che sul conto corrente non c’erano più soldi.

L’anziana, sgomenta, ha così richiesto l’estratto conto, scoprendo che con il suo bancomat – che da tempo non ritrovava più – nei giorni scorsi erano stati fatti molteplici prelievi per acquistare cosmetici, medicinali, generi alimentari e vestiti in altrettanti negozi dell’eugubino-gualdese.

Raccolta la denuncia, i carabinieri di Fossato di Vico hanno subito avviato le indagini, andando negli esercizi commerciali dove era stato fatto l’incauto “shopping” e acquisendo filmati delle telecamere di videosorveglianza e documentazione fiscale. Dopo qualche settimana sono arrivati al nominativo del presunto autore del furto del bancomat, scoprendo che si trattava della badante della 70enne.

Nei filmati si vedeva come la 40enne, seppur coperta dalla mascherina, entrava in vari negozi nei giorni e nelle ore interessati dagli acquisti. In farmacia, inoltre, dopo aver acquistato alcuni medicinali, la donna si è “tradita” da sola richiedendo la lettura ottica del suo codice fiscale per scaricare le spese. La successiva perquisizione dell’abitazione ha infine permesso di rinvenire tutti gli oggetti acquistati illecitamente.