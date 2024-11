Rsu Perugina Nestlé, alla Flai Cgil la maggioranza assoluta: i risultati

La Flai Cgil si conferma il primo sindacato in Perugina Nestlé. Il “quadrato rosso” ottiene la maggioranza assoluta con il 52%, eleggendo 6 rappresentanti su 11. Doppiando i voti del secondo sindacato, la Fai Cisl, che ottiene il 26%, terza la Uila Uil con il 21%.

Altissima la partecipazione al voto: 87% degli aventi diritto. Simona Marchesi, coordinatrice uscente della Rsu, è nuovamente la più votata in assoluto (146 preferenze personali). Insieme a lei, in perfetta parità di genere, la Flai Cgil elegge Marco Ballerani, Claudia Rossi, Michela Maracaglia, Walter Cappelloni e Maurizio Pelagrilli.

“Grande orgoglio e grande responsabilità, perché riconfermarsi è sempre più difficile – afferma la rieletta Simona Marchesi -. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che si sono rese disponibili, in particolare le candidate e i candidati non eletti, che hanno comunque dato un contributo fondamentale per questo risultato. Il nostro impegno sarà quello di mantenere un rapporto schietto e franco con lavoratrici e lavoratori, con l’obiettivo di provare a migliorare le condizioni di vita e lavoro di tutta la fabbrica”.

A sottolineare la straordinaria partecipazione al voto è Luca Turcheria, segretario generale della Flai Cgil Umbria: “Un dato come l’87% di votanti in questi tempi è qualcosa di molto importante e dimostra che quando la ‘politica’ è vicina, le persone scelgono di partecipare. E il voto premia ancora una volta la coerenza e la serietà dimostrata negli anni dalla Cgil”.

“Queste elezioni sono un bel messaggio in un momento in cui il valore delle rappresentanza sindacale è sotto attacco – commenta Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil Umbria -. Un risultato che rinforza le nostre rivendicazioni che venerdì porteremo in piazza a Terni con lo sciopero generale. Una risposta a chi vuol limitare le libertà sindacali e la rappresentanza”.