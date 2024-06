Elezioni rsu Busitalia, Cecchetti (Uil Trasporti): "Risultato frutto di trasparenza e correttezza"

Il commento del segretario generale della Uil Trasporti Umbria in merito alle elezioni delle Rsu e Rls di Busitalia

Si sono svolte le elezioni per le Rsu e Rls di Busitalia. “La Uiltrasporti dell’Umbria da mesi chiedeva il rinnovo delle RSU e RLS presso Busitalia Umbria – dice il segretario generale Uil Trasporti Umbria, Stefano Cecchetti – Finalmente, dopo non poche insistenze, è stata trovata la strada unitaria per rinnovare 2 organismi sindacale aziendale (RSU) e delicatissimo per la sua importanza (RSL) in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, decaduti a norma di regolamento da oltre un anno. RSU e RLS assumono ruoli di assoluta importanza in tutti gli ambiti lavorativi. Nel Settore TPL, gomma, ferro, mobilità alternativa e navigazione che gestisce Busitalia Sita-Nord in Umbria, ancor di più, in piena fase di riforma che passa attraverso la Gara già bandita dalla Agenzia per il TPL Umbria Mobilità per conto della Regione. Si ringraziano, in primo luogo, tutti i Membri uscenti, loro malgrado, indeboliti nell’ultimo periodo della necessaria rappresentanza a causa della sopraggiunta naturale decadenza per raggiunto limite del mandato di tre anni. Ma soprattutto per il lavoro svolto in un contesto difficilissimo quale quello segnato dalla pandemia da Covid”.

“Il Ringraziamento della Uiltrasporti va a quelle Lavoratrici e quei Lavoratori che, recandosi a votare, hanno fatto superare il 90% di affluenza al voto. UNA GRANDE MANIFESTAZIONE DI DEMOCRAZIA MA SOPRATTUTTO CHE RIMARCA, QUALORA FOSSE NECESSARIO, L’ESTREMA CREDIBILITA’ VERSO IL SINDACATO, UNICO BALUARDO RIMASTO A TUTELA DEI PIU’ DEBOLI. La Uiltrasporti, ringrazia i propri sostenitori che hanno permesso di confermare il numero di 3 RSU e di 1 RLS, ai quali vanno le nostre congratulazioni, pur registrando, tuttavia, una lieve flessione di voti, sicuramente dovute ad incomprensioni sorte per periodo di difficoltà di rapporti unitari nella importante discussione con la Regione che ha visto le OO.SS. approcciarsi in maniera articolata nel merito e nel metodo della trattativa, da cui la Uiltrasporti ha saputo conquistare l’importantissima “CLAUSOLA SOCIALE RAFFORZATA” a garanzia di tutti i diritti dei lavoratori esistenti e per tutta la durata del nuovo appalto che sarà affidato al termine dell’iter di gara. La gran confusione cha altri, ad hoc, hanno saputo creare ha decisamente oscurato alle lavoratrici e ai lavoratori la validità estrema della stessa clausola, ma siamo certi che riusciremo a restituire chiarezza per far riconoscere il giusto apprezzamento. La Uiltrasporti apprezza questo risultato, certamente frutto della trasparenza e correttezza che ne contraddistingue il proprio operato da sindacato laico che la UIL tutta dimostra sempre di essere, equidistante dalla politica e da tutte le controparti, spesso pagandone dazio, ma con estremo orgoglio che non tutti possono vantare in quanto, a nostra differenza, trovano facilmente la strada spianata, colma di iscrizioni e voti preconfezionati. Non mancherà mai la vicinanza e l’impegno della UILTRASPORTI nei confronti dei neoeletti RSU e RLS in seno alla propria lista e verso tutti gli operatori in ambito TPL, ancor più di quanto non lo è stato fino ad ora, recependo a pieno il mandato ricevuto”.