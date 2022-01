Rsa Seppilli, si preparano i letti per pazienti Covid

Il terzo piano destinati ai contagiati con lunga degenza, ancora dubbi sui rischi di contagi per la scelta "ibrida"

Tornano i letti per pazienti Covid nella Rsa Seppilli di Perugia. In queste ore si sta infatti predisponendo il trasferimento degli ospiti del terzo piano della struttura. Che come avvenuto lo scorso inverno, continuerà negli altri reparti ad essere utilizzata per altre assistenze socio-sanitarie.

Una scelta che aveva provocato molte polemiche. E che anche ora viene fortemente criticata dal consigliere perugino di opposizione Giuliano Giubilei. Per i disagi che provoca agli anziani ospiti. E per i rischi di possibili contagi tra i pazienti Covid e gli altri rimasti nei restanti piani della struttura.