Rowan (Volvo) "Il futuro elettrico parte dai territori" - Tuttoggi.info

BARI (ITALPRESS) – “Il nostro futuro è rappresentato dai propulsori elettrici. I motivi sono molteplici: sono superiori ai motori termici (la migliore tecnologia a motore destina alla performance il 30% del proprio lavoro, quella elettrica tra il 90 e 95), poiché sono meno rumorosi, generano meno vibrazioni, comportano minori costi di manutenzione per i nostri clienti e non generano emissioni allo scarico. Stiamo realizzando e sviluppando un’ampia gamma di auto di lusso completamente elettriche, in grado di offrire tutto ciò che i nostri clienti si aspettano da una Volvo e di costituire un elemento chiave della nostra risposta al cambiamento climatico”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Volvo Cars Jim Rowan, a margine del taglio del nastro della nuova sede della concessionaria della casa automobilistica svedese Autotrend a Bari, ribadendo la visione della casa, sempre più spostata a favore di una mobilità sostenibile elettrica e sottolineando l’importanza dell’azione imprenditoriale sul territorio ai fini della realizzazione della strategia globale di Volvo.

xa2/tvi/gsl