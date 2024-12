Rotary Club Foligno, entrano quattro nuovi soci

Il Rotary Club Foligno cresce e accoglie nuovi soci: nel corso di una serata conviviale particolarmente partecipata, hanno fatto il loro ingresso nella grande famiglia rotariana quattro nuovi iscritti. Si tratta di: Silvia Vagaggini, conciliatore bancario presentata dal padrino – Paoul Harris Fellow – Giovanni Bianchini; Federico Cancelli, imprenditore consulente commerciale presentato dal padrino – Paoul Harris Fellow – Claudio Bianchini; Marco Raponi dottore odontoiatra presentato dal segretario Alessio Fiacco; Sabrina Santarelli avvocato presentata dalla Presidente Incoming Marina Busti.

“Questi quattro nuovi ingressi di donne e giovani professionisti – dichiara il presidente Giovanni Lupidi – dimostrano ancora una volta la vivacità e la dinamicità del club folignate, che si rafforza come realtà fortemente legata al territorio, rinnovandosi con nuove energie e progettualità. Il Rotary Club Foligno si conferma così anche tra quelli con una delle età medie più basse del distretto, e con un numero di soci in continua e qualificata crescita. E’ la miglior dimostrazione che il lavoro portato avanti in questi anni ed i progetti in cantiere, stanno dando i frutti sperati, raccogliendo apprezzamento e quindi richieste di adesione. E’ una ruota che gira, come quella del nostro simbolo, se si apportano nuovi ingranaggi a questa realtà, tutto girerà più velocemente e verso nuovi traguardi, e allora potremo accogliere nuovi protagonisti, così come come faremo nella prossima conviviale di dicembre. La vera ricchezza del Rotary è proprio questa, attrarre e diffondere energie nell’interesse della comunità per creare un mondo migliore”.