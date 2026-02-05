Ronzulli "Nessun dialogo con Vannacci se piccona maggioranza e governo" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Io credo che il centrodestra e la coalizione abbiano il dovere di dialogare con tutti se ci sono i presupposti. Ovvero se si condividono i valori, i programmi e la stessa di governare altri cinque anni”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a margine dell’inaugurazione di “Casa Lombardia 2026”, presso Piazza Città di Lombardia a Milano su un possibile dialogo tra il centrodestra e Roberto Vannacci. Secondo Ronzulli, “sta a Vannacci capire se fa parte di questo percorso perché se, e mi auguro di no, inizierà a fare il picconatore della
destra attaccando il governo, le strade si dividono. Insomma, dipenderà un po’ da lui”.
destra attaccando il governo, le strade si dividono. Insomma, dipenderà un po’ da lui”.
xh7/sat/gtr