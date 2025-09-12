 Romano "È la stagione delle riforme, legge elettorale va rivista" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Romano “È la stagione delle riforme, legge elettorale va rivista”

ItalPress

Romano “È la stagione delle riforme, legge elettorale va rivista”

Ven, 12/09/2025 - 21:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “Riteniamo che questa sia la stagione delle riforme: giovedì alla Camera approveremo in via definitiva la separazione delle carriere e metteremo mano alla riforma elettorale; su quest’ultima anche in Sicilia abbiamo qualcosa da dire”. A dirlo è il coordinatore nazionale di Noi Moderati Saverio Romano a margine del congresso regionale del partito, tenutosi all’Hotel Addaura Village e Congressi a Palermo. “Non si può immaginare di fare solo un panno caldo come la sostituzione del cosiddetto deputato supplente – continua Romano, – Questa legge elettorale nasce ai tempi in cui governava Cracolici, che per impedire al centrodestra di vincere ha prodotto delle asimmetrie: le classi dirigenti delle province più piccole non sono ben rappresentate, quindi noi chiederemo di intervenire più ampiamente verso una riforma che riguardi collegi più ampi e la possibilità di rivedere il premio di maggioranza, che così com’è è molto alto; lo sbarramento del 5% già di per sé è altissimo, ma in alcune province lo sbarramento fisiologico supera il 15%. Alle elezioni deve partecipare tutta la classe dirigente, non solo chi vive nelle aree metropolitane”.
xd8/tvi/mca3

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!