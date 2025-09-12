Romano "È la stagione delle riforme, legge elettorale va rivista" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “Riteniamo che questa sia la stagione delle riforme: giovedì alla Camera approveremo in via definitiva la separazione delle carriere e metteremo mano alla riforma elettorale; su quest’ultima anche in Sicilia abbiamo qualcosa da dire”. A dirlo è il coordinatore nazionale di Noi Moderati Saverio Romano a margine del congresso regionale del partito, tenutosi all’Hotel Addaura Village e Congressi a Palermo. “Non si può immaginare di fare solo un panno caldo come la sostituzione del cosiddetto deputato supplente – continua Romano, – Questa legge elettorale nasce ai tempi in cui governava Cracolici, che per impedire al centrodestra di vincere ha prodotto delle asimmetrie: le classi dirigenti delle province più piccole non sono ben rappresentate, quindi noi chiederemo di intervenire più ampiamente verso una riforma che riguardi collegi più ampi e la possibilità di rivedere il premio di maggioranza, che così com’è è molto alto; lo sbarramento del 5% già di per sé è altissimo, ma in alcune province lo sbarramento fisiologico supera il 15%. Alle elezioni deve partecipare tutta la classe dirigente, non solo chi vive nelle aree metropolitane”.

