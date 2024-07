Roma, violenza sessuale su operatrice in ambulanza - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Violenza sessuale a bordo di un'ambulanza a Roma sabato scorso intorno alle 19. La vittima è un'operatrice sanitaria che è stata palpeggiata da un indiano di 55 anni, soccorso in via dei Marzi mentre stava dando in escandescenza e rompendo una vetrina del suo negozio. L'uomo durante il trasporto si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a palpeggiare la donna. L'autista del mezzo di soccorso si è fermato e ha chiamato la polizia che lo ha bloccato e portato in Commissariato.