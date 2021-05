Roma, una mostra di Vitali inaugura stagione di Visionarea Art Space - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Uno dei massimi fotografi italiani, Massimo Vitali con “Leporello 2020. No Country for old men” a cura di Gianluca Marziani, inaugura a Roma la nuova stagione di Visionarea Art Space, progetto che, per il quinto anno consecutivo, vede il sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta da Emmanuele F. M. Emanuele.

Una ripartenza d’eccellenza con una mostra personale del fotografo d’arte di fama internazionale: sette fotografie di grande formato, stampate in occasione della riapertura dello spazio, facenti parte del progetto “Leporello 2020. No Country for old men”, realizzato in collaborazione con la Galleria Mazzoleni di Londra che ha prodotto le opere assieme a Visionarea. Una selezione di 16 foto, scattate dall’artista della fotografia negli ultimi 12 mesi, testimoniando il paese chiuso che torna a riversarsi nelle spiagge, per poi tornare a richiudersi. Sedici foto che diventano opera d’arte con le sembianze di oggetto d’arte, una pubblicazione a fisarmonica, un leporello insomma.

“Sono molto lieto di presentare, per il quinto anno consecutivo, il progetto Visionarea Art Space, che in questo 2021 viene realizzato in concomitanza con la ripartenza dell’Italia dopo l’arresto forzato dovuto al Covid. La rassegna di questa stagione, dedicata a quattro artisti italiani che si cimentano con la fotografia e con la pittura, si intitola non a caso ‘Imago Italicà, in quanto intende celebrare il talento artistico contemporaneo italiano – che si nutre di tematiche attuali, ma attinge a piene mani dall’eredità della tradizione – nella sua dimensione internazionale, attraverso diversi medium, com’è nella migliore tradizione del contenitore Visionarea”, afferma Emmanuele Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. “La rassegna, quest’anno, porta inoltre con sè un’importante novità, da me fortemente voluta – continua -: si articolerà in uno spazio dell’Auditorium Conciliazione completamente nuovo, dedicato ai progetti espositivi, di respiro museale, che affaccia con grandi vetrate su Piazza Pia, creando un ideale dialogo tra la modernità delle opere in mostra – che saranno distribuite in due ampie sale attigue, a loro volta collegate al foyer – e la secolare bellezza del paesaggio romano, rappresentata dall’iconica mole di Castel Sant’Angelo”.

