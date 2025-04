Roma, trovata morta la ragazza scomparsa: il corpo in una valigia. Fermato il fidanzato - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato il corpo di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Furio Camillo, a Roma. Il corpo della giovane è stato ritrovato in un’area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione.

In stato di fermo il fidanzato. I pm della procura di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno ascoltando in queste ore in questura il giovane, un filippino di 23 anni. Le accuse sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La giovane, secondo gli inquirenti, è stata uccisa a coltellate in un appartamento della capitale, nel quartiere Africano.

Sarebbe stata anche l’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche a incastrare il ragazzo. Il 23enne, secondo quanto si apprende, avrebbe utilizzato il telefono della giovane per postare storie sul suo profilo social.