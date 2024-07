Roma, travolto da un'auto alla fermata del bus: morto 66enne - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un uomo di 66 anni è stato travolto e ucciso da un'auto questa mattina poco prima delle 6 in viale Marconi, a Roma. La vittima stava aspettando l'autobus alla fermata quando l'auto, una Fiat Cinquecento, gli è piombata addosso. Sul posto le pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. Alla guida dell'auto un uomo turco di 26 anni condotto all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Il 66enne è morto sul colpo. Sono in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.