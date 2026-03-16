 Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri

tecnical

Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri

Lun, 16/03/2026 - 11:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Un tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all’altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, sembrerebbe non in modo grave. 

Gi agenti, fa sapere la stessa polizia locale, hanno messo in sicurezza l’area, con la chiusura temporanea della sede tranviaria, aiutando nelle operazioni di soccorso di alcuni passeggeri rimasti feriti, al momento sembrerebbe non in modo grave. Per i feriti è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Intanto nella zona sono stati rafforzati i servizi di viabilità. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!