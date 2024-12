Roma, silos cantiere piazza Venezia Metro C diventano 'tele' d'arte contemporanea - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - I silos del cantiere della stazione piazza Venezia della Metro C di Roma diventano ‘tele’ per opere di artisti contemporanei. Il progetto ‘Murales’ è stato promosso e finanziato dal consorzio guidato da Webuild e Vianini Lavori impegnato nella costruzione della Metro C, con il patrocinio di Roma Capitale. Da oggi ogni quattro mesi sui silos del cantiere di piazza Venezia si alterneranno opere di artisti contemporanei.

"E’ una vera gioia inaugurare questa prima opera artistica perché pensiamo che un cantiere è un disagio ma al tempo stesso può essere trasformato in un’opera d’arte. Il cantiere di piazza Venezia diventerà uno dei più grandi siti espositivi del mondo’’, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando il progetto insieme a Pietro Salini ad di Webuild e Vincenzo Onorato ad di Vianini Lavori.

"Abbiamo colto l’opportunità di fare di uno dei cantieri più giganteschi una gigantesca tela espositiva, uno spazio espositivo museale davvero unico, credo che non ne esistano di queste dimensioni, nel cuore di Roma. E’ un ribaltamento, trasformiamo un problema in opportunità. Un progetto che nasce anche da una iniziativa dell’assemblea capitolina (con una mozione a prima firma della presidente Svetlana Celli ndr) poi accolta con entusiasmo da tutti. Ringrazio tutti, ringrazio la Soprintendenza che ha avuto coraggio, si possono dire dei sì intelligenti. L’idea che i cantieri possano essere anche spazi espositivi è molto bella. Speriamo che passando in questa piazza i romani penseranno non solo alla futura stazione ma possano anche ammirare un’opera d’arte’’.

Il primo allestimento è firmato da Pietro Ruffo con l’opera ‘Costellazioni di Roma’. "Grazie a chi ha immaginato che l’arte possa ritornare ad essere un attore principale della nostra città - ha detto Ruffo - Un rapporto d’amore che si era un po’ interrotto. Rimettiamo Roma come centro dell’arte contemporanea’’.

“L’idea di trasformare i silos del cantiere Metro C a piazza Venezia in opere d’arte diventa realtà - ha affermato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli - Una proposta nata dalla mozione a mia prima firma, approvata dall’Assemblea Capitolina lo scorso settembre, che oggi prende forma grazie alla collaborazione della società Metro C e di tutti coloro che hanno reso possibile questo ambizioso progetto. E’ stato emozionante assistere questa mattina allo svelamento della prima opera ‘Costellazioni di Roma’ di Pietro Ruffo con la quale diamo avvio ad una serie di installazioni che saranno realizzate da importanti artisti”.

“Nel cuore di Roma, offriamo alla città e ai suoi visitatori, anche in vista del Giubileo, un esempio di come l’arte possa integrarsi con il tessuto urbano anche in contesti di trasformazione e sviluppo. Nonostante la complessità dei lavori, l’obiettivo è trasformare un cantiere strategico per la mobilità cittadina in un’opportunità di bellezza e creatività. I silos diventano vere e proprie tele, un museo contemporaneo a cielo aperto capace di dialogare con la storia millenaria che ci circonda. Vogliamo dunque che cittadini e turisti possano vivere l’esperienza dell’arte anche in spazi inaspettati, dove passato e futuro, tradizione e innovazione si intrecciano. Ringrazio in particolar modo i consiglieri capitolini che hanno condiviso questa visione e, soprattutto, i cittadini di Roma che con pazienza vivono i cambiamenti della città. Oggi, insieme, dimostriamo come l’arte possa trasformare, ispirare e valorizzare la vita urbana", ha concluso Celli.