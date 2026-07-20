Roma, sequestro preventivo da 1,5 mln a imprenditore socialmente pericoloso - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un provvedimento emesso, su proposta della Procura della Repubblica di Roma, dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del locale Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro di prevenzione per sproporzione dei beni del valore di oltre 1,5 milioni di euro riconducibili, direttamente o indirettamente, a due imprenditori romani, ritenuti “socialmente pericolosi”.
trl/gsl (ITALPRESS)
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