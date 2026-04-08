Roma, scoperti 600 lavoratori irregolari. Evasione di oltre 4 milioni - Tuttoggi.info

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Roma, scoperti 600 lavoratori irregolari. Evasione di oltre 4 milioni

ItalPress

Roma, scoperti 600 lavoratori irregolari. Evasione di oltre 4 milioni

Mer, 08/04/2026 - 12:03

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ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’INPS, hanno portato a termine una complessa attività ispettiva nei confronti di una società, attiva nel settore della distribuzione e della logistica, individuando un diffuso e sistematico ricorso al lavoro irregolare che coinvolgeva oltre 600 lavoratori. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Fiumicino, ha permesso di accertare un’evasione contributiva superiore ai 4 milioni di euro, frutto di un meccanismo volto ad abbattere i costi previdenziali e assistenziali attraverso l’elusione delle norme giuslavoristiche.

mgg/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

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