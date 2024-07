Roma, scontro auto-scooter: gravi due ragazze di 20 anni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Due ragazze di 20 anni sono rimaste ferite in maniera grave in un incidente avvenuto intorno alle 16 in viale Regina Elena a Roma, altezza piazza Sassari. Le due giovani erano a bordo di un Piaggio Liberty che è rimasto completamente distrutto nell'impatto con un'Alfa Romeo 147. Le due 20enni sono state trasportate in codice rosso all'Umberto I mentre l'uomo alla guida dell'auto, un 50enne, è stato portato al S. Giovanni per accertamenti. Il II Gruppo Sapienza della Polizia Locale indaga per ricostruire la dinamica, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.