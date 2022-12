Roma, Salini "Sua bellezza intoccata, cerchiamo di non rovinarla" - Tuttoggi

xc3/trl/gsl

Roma è “una città sospesa in una sorta di sogno di De Chirico. Se guardiamo queste fotografie ci rendiamo conto che la sua bellezza è assolutamente intoccata, quindi a volte siamo noi che la rendiamo più brutta, in qualche modo siamo un passeggero fastidioso in questa meravigliosa città e rischiamo, come generazione, non solo di essere quella che non la migliora ma che la rovina”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a margine della presentazione del progetto “Roma, Silenziosa bellezza”.